Харитонов сломал руку в поединке с Конго на турнире Bellator 265
Харитонов: «Я не собираюсь останавливаться на достигнутом»
Российский тяжеловес – о поражении от Конго на турнире Bellator 265
09:58
Сергей Харитонов / Фото - mmajunkie.usatoday.comРоссийский ветеран тяжелого дивизиона Bellator Сергей Харитонов (30-8) в Instagram опубликовал видеообращение к своим фанатам после досрочного поражения во втором раунде от француза Чейка Конго (31-11-2) в главном поединке турнира Bellator 265.
«Друзья, всем привет! Сегодня я провел поединок на Bellator 265, проиграл ветерану Чейку Конго. Одно лишь уважение к этому человеку – в 46 лет выходит и побеждает. Я даже хочу, наверно, сказать, что это пример для меня. Он показывает, что в 46 лет можно выходить и побеждать. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Да, сегодня поражение. Будем тренироваться дальше. Уверен, что впереди еще много побед, так что всем удачи и только вперед, а мы идем дальше».
Напомним, стало известно, что Харитонов сломал руку в поединке с Конго.