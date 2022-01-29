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Харитонов забил Спонга, экс-чемпион UFC уверенно выиграл бой на турнире Eagle FC 44

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MMA
09:22
Харитонов забил Спонга, экс-чемпион UFC уверенно выиграл бой на турнире Eagle FC 44
Харитонов и Спонг / Фото - mmajunkie.usatoday.com
На FLXcast Arena в Майами (штат Флорида) завершился турнир Eagle FC 44, где главным событием стал бой между ветераном ММА российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым (34-9) и известным нидерландским кикбоксером Тайроном Спонгом (2-1).

В со-главном поединке вечера экс-чемпион полутяжелого дивизиона UFC Рашад Эванс (20-8-1) встретился в октагоне с бразильцем Габриэлем Чекко (12-6).
Результаты турнира Eagle FC 44:

Сергей Харитонов победил Тайрона Спонга техническим нокаутом во втором раунде

Рашад Эванс победил Габриэля Чекко единогласным решением судей

Рэй Борг победил Коди Гибсона единогласным решением судей

Рамазан Курамагомедов победил Джона Ховарда единогласным решением судей

Раймонд Магомедалиев победил Энтони Нджокуани техническим нокаутом в первом раунде

Дилан Сальвадор победил Армана Оспанова техническим нокаутом во втором раунде

Йорган Де Кастро победил Шона Эшера сабмишеном (гильотина) в первом раунде

Демаркес Джексон победил Майлса Хансингера техническим нокаутом в первом раунде

Шон Банч победил Фирдавса Хасанова единогласным решением судей

Лоик Раджабов победил Зака Зейна сабмишеном (гильотина) в первом раунде

Айади Маждеддин победил Ситика Мудуева единогласным решением судей
Ранее Харитонов сообщил, что подписал новый контракт с Bellator.
Владимир Кириченко
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