Харитонов подписал новый контракт с Bellator, но 28 января выступит в промоушене Хабиба
Харитонов задумался о пенсии и занялся биткоином
Сергей еще десять лет назад начал покупать криптовалюту
09:58
Сергей Харитонов / Фото: Eurosport
Ветеран тяжелого веса из России Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова сообщил, что уже давно скупает биткоиты.
«У меня есть биткоины. Я покупал их достаточно давно. Когда об этом никто не знал, это был 2009-2012 годы. Кто-то накупил эти биткоины и сейчас чувствует себя хорошо. Я же покупал, когда он дорого стоил – $10-15 тысяч.
Я покупал и продавал тоже. Не так, что я его за 10 тысяч купил, а потом сидел и ждал, пока он станет 50-70 тысяч. Был 10, стал 12 – я раз, продал несколько биткоинов. Я больших денег не заработал на этих биткоинах. Конечно, у меня был целый биткоин, и не один».
Напомним, ранее Харитонов также заявил, что может употреблять алкоголь, не волнуясь за режим.
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