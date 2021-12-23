Харитонов задумался о пенсии и занялся биткоином

Сергей Харитонов / Фото: Eurosport

Ветеран тяжелого веса из России Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова сообщил, что уже давно скупает биткоиты.



Я покупал и продавал тоже. Не так, что я его за 10 тысяч купил, а потом сидел и ждал, пока он станет 50-70 тысяч. Был 10, стал 12 – я раз, продал несколько биткоинов. Я больших денег не заработал на этих биткоинах. Конечно, у меня был целый биткоин, и не один».