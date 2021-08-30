Хочет подзаработать? Макгрегор готов подраться с Джейком Полом

Джейк Пол выбросил больше ударов и был точнее в поединке с Вудли
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11:30
Конор Макгрегор / фото - nytimes.com
YouTube-блогер Джейк Пол минувшей ночью сохранил свой безупречный рекорд на боксерском ринге, выиграв у ветерана UFC Тайрона Вудли по результатам 8-раундового поединка.
Общеизвестно, столкновение Пола и Вудли привлекло внимание самой разной аудитории. В частности, многие представители смешанных единоборств ждали, удастся ли Вудли поставить молодого и хамоватого Джейка на место.
В стороне не остался и Конор Макгрегор (22-6), лаконично отреагировав на победу Джейка.
«Слюни текут».
Salivating— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 30, 2021
Конор Макгрегор возобновил полноценные тренировки после перелома ноги.
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