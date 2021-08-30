Хочет подзаработать? Макгрегор готов подраться с Джейком Полом

Ирландца влечет крупный гонорар за потенциальный поединок с блогером

Конор Макгрегор / фото - nytimes.com

YouTube-блогер Джейк Пол минувшей ночью сохранил свой безупречный рекорд на боксерском ринге, выиграв у ветерана UFC Тайрона Вудли по результатам 8-раундового поединка.

Общеизвестно, столкновение Пола и Вудли привлекло внимание самой разной аудитории. В частности, многие представители смешанных единоборств ждали, удастся ли Вудли поставить молодого и хамоватого Джейка на место.

В стороне не остался и Конор Макгрегор (22-6), лаконично отреагировав на победу Джейка.

«Слюни текут».

Salivating — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 30, 2021

Конор Макгрегор возобновил полноценные тренировки после перелома ноги.