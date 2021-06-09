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«Хочу заработать много денег и рассказывать людям, что деньги – не главное». Хабиб о своих планах на жизнь
Нурмагомедов уже заработал очень много
18:20
Хабиб Нурмагомедов / Фото: instagram
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) в Instagram коротко рассказал о планах на жизнь.
«Хочу заработать много денег и рассказывать людям, что деньги – не главное в жизни».
Затем Хабиб дал понять, что это лишь шутка.
«Человек без чувства юмора может иметь проблемы с социальной адаптацией. А вы согласны?»
Напомним, ранее глава самой большой и авторитетной организации по любительскому MMA заявил, что Хабиб мог бы выступить на Олимпийских играх.
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