«Хочу заработать много денег и рассказывать людям, что деньги – не главное». Хабиб о своих планах на жизнь

Нурмагомедов уже заработал очень много





Хабиб Нурмагомедов / Фото: instagram Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) в Instagram коротко рассказал о планах на жизнь.

«Хочу заработать много денег и рассказывать людям, что деньги – не главное в жизни». Затем Хабиб дал понять, что это лишь шутка. «Человек без чувства юмора может иметь проблемы с социальной адаптацией. А вы согласны?» Напомним, ранее глава самой большой и авторитетной организации по любительскому MMA заявил, что Хабиб мог бы выступить на Олимпийских играх.

Карен Агабекян