Холловэй согласился провести поединок с Родригесом. Есть дата
Холловэй: «Бой с Родригесом – это очередная ступень к поясу UFC»
Топовый гаваец – о предстоящем поединке в Лас-Вегасе
16:19
Макс Холловэй / Фото - UFCЭкс-чемпион UFC в полулегком дивизионе Макс Холловэй (22-6) поделился ожиданиями от грядущего поединка против Яира Родригеса (13-2), с которым возглавит турнир UFC Fight Night 197 в Лас-Вегасе (США).
Цитирует Холлоуэя MMA Junkie.
«Я готов принять любой вызов. В UFC нет такой структуры, что победив конкретного соперника, ты получишь титульный шанс. Множество парней стоят возле этого лифта и ждут своей очереди. Но я – не пользуюсь этим лифтом, я иду по лестнице и постепенно поднимаюсь наверх. Так что, я просто буду продолжать делать свою работу и рано или поздно дойду до своей цели. Бой с Родригесом – это очередная ступень моей лестницы».
Напомним, Холловэй и Родригес должны были выйти в октагон еще 17 июля, однако поединок пришлось перенести на более позднее время по причине травмы у гавайского бойца.
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