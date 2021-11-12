Родригес: «Тут ММА, и Холловэй не сможет использовать свой бокс на полную»
Холловэй намекнул, что вскоре проведет поединок с Махачевым
Бывший чемпион UFC может подняться в легкий дивизион
11:58
Макс Холловэй и Ислам Махачев / Фото - sportskeeda.comЭкс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холловэй (22-6) заявил, что в ближайшем будущем может выйти в октагон против российского легковеса Ислама Махачева (21-1).
Цитирует Холловэя sportskeeda.com.
«Я все еще могу подняться в легкий вес, где есть Ислам, этот необыкновенно одаренный и набирающий обороты протеже Хабиба, который с ним тренируется. В конце концов, я не могу раскрывать свои секреты, потому что мы можем встретиться с этим парнем в ближайшем будущем».
Напомним, свой следующий поединок Холловэй проведет против Яира Родригеса на турнире UFC Fight Night 197, который состоится 13 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 06:00.
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