Макс Холловэй победил Яира Родригеса. Как это было
Холловэй в очень ярком поединке выиграл у Родригеса
Макс оформил более 5 минут контроля в партере
08:28
Яир Родригес и Макс Холловэй / Фото: UFC
В Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 197 бывший чемпион полулегкого веса Макс Холловэй
(23-6) выиграл единогласным решением судей у Яира Родригеса (12-3).
В первом раунде Родригес совершенно ничем не уступал фавориту, а за счет жестких киков забрал пятиминутку в свой актив.
Начиная со второго раунда Холловэй начал забирать поединок за счет своего бокса и выносливости. Макс постоянно прессинговал противника, а когда мексиканец начал уставать, то победа Макса была почти свершившейся.
К тому же Холловэй начал много бороться, благодаря чему также забрал себе в копилку баллы за контроль.
Более детально о поединке Холловэй – Родригес вы можете прочесть из нашей текстовой онлайн трансляции.
Комментарии 0