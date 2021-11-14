Холловэй в очень ярком поединке выиграл у Родригеса

Макс оформил более 5 минут контроля в партере





Яир Родригес и Макс Холловэй / Фото: UFC

В Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 197 бывший чемпион полулегкого веса Макс Холловэй (23-6) выиграл единогласным решением судей у Яира Родригеса (12-3).



В первом раунде Родригес совершенно ничем не уступал фавориту, а за счет жестких киков забрал пятиминутку в свой актив.

Начиная со второго раунда Холловэй начал забирать поединок за счет своего бокса и выносливости. Макс постоянно прессинговал противника, а когда мексиканец начал уставать, то победа Макса была почти свершившейся.

К тому же Холловэй начал много бороться, благодаря чему также забрал себе в копилку баллы за контроль.

Более детально о поединке Холловэй – Родригес вы можете прочесть из нашей текстовой онлайн трансляции.