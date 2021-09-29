Махачев вместо травмированного Дос Аньоса может встретится с Фергюсоном или Хукером
Хукер намерен подраться с Махачевым вместо Дос Аньоса
В команде бойца не сомневаются в том, что Дэн примет бой, несмотря на короткое уведомлени
29 сентября 11:06
Дэн Хукер / Фото: ufc
Тренер топового легковеса UFC новозеландца Дэна Хукера
(21-10) Юджин Бэйрман заявил, что его подопечный хочет заменить бразильца Рафаэла Дос Аньоса (30-13) в поединке с россиянином Исламом Махачевым (20-1). Слова бойца приводит портал mmanews.com.
«Дэн никогда не откажется от боя, какие бы обстоятельства ни были. Насколько я знаю, пока ему ничего не предлагали, но если матчмейкер UFC Шон Шелби позвонит нам, то я точно знаю, что Дэн примет этот бой.
Он никогда не откажется от поединка против кого бы то ни былою И не важно при каких обстоятельствах. Двухдневное уведомление, недельное, 12-недельное – не имеет значения, он согласится. Так что будет если они предложат нам этот бой, то Дэн точно примет его».
Напомним, ранее Дос Аньос заявил, что еще может подраться с Махачевым.
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