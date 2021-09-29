Хукер намерен подраться с Махачевым вместо Дос Аньоса

Дэн Хукер / Фото: ufc

Тренер топового легковеса UFC новозеландца Дэна Хукера (21-10) Юджин Бэйрман заявил, что его подопечный хочет заменить бразильца Рафаэла Дос Аньоса (30-13) в поединке с россиянином Исламом Махачевым (20-1). Слова бойца приводит портал mmanews.com.



Он никогда не откажется от поединка против кого бы то ни былою И не важно при каких обстоятельствах. Двухдневное уведомление, недельное, 12-недельное – не имеет значения, он согласится. Так что будет если они предложат нам этот бой, то Дэн точно примет его».