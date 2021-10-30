Хукер – о бое с Махачевым: «Это вечеринка Ислама, но я здесь, чтобы испортить ее»
Хукер не против поставить все свои сбережения на победу над Махачевым
Новозеландский легковес – о поединке на турнире UFC 267
30 октября 12:22
Дэн Хукер / Фото - UFCРейтинговый новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-10) в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» заявил, что не сомневается в своей победе в предстоящем поединке против россиянина Ислама Махачева (20-1) на турнире UFC 267, который 30 октября состоится в Абу-Даби (ОАЭ).
«Мое главное оружие для победы над Махачевым? А какое это имеет значение? Это смешанные единоборства. С чего вы взяли, что я ударник? Я определенно уверен в своих борцовских навыках. Посмотрим, смогу ли я победить его болевым приемом. Мне по барабану, что я аутсайдер в этом бою. Поединок в октагоне все покажет, а пока это все не имеет какого-либо значения. Конечно, я уверен в своей победе. Готов поставить на свою победу абсолютно все свои денежные средства. Готов поставить все – и мы разбогатеем».
Файткард турнира UFC 267.
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