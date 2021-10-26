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Хукер объяснил желание провести с Махачевым пять раундов

Дэн уверен, что лучше, как боец, и поэтому ему интересно растянуть бой

MMA
13:35
Хукер объяснил желание провести с Махачевым пять раундов
Дэн Хукер и Ислам Махачев / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-10) объяснил, почему попросил сделать его бой с россиянином Исламом Махачевым (20-1) пятирандовым.

«Я просто чувству, что я лучший боец по сравнению с Исламом и чем больше у нас будет времени, тем больше у меня будет возможностей доказать это. Вот почему все главные события состоят из пяти раундов, а не трех. Просто хорошему бойцу нужно больше времени, чтобы проявить себя. Если вы приведете какого-то парня с улицы и бросите его в октагон на 10 секунд, вы же не успеете понять, что он из себя представляет, правда? Вам нужно, как минимум 15 минут, чтобы оценить бойца.

Если спросить моего мнения, то я считаю, что нужно 25 минут, чтобы оценить бойца высшего уровня. Вы должны проявить себя и показать, что являетесь мастером боевых искусств. Именно так становятся звездами и получают главные события турниров, а также чемпионские бои. Конечно, это не для всех. Пятираундовый бой, определенно тяжелее для тела. Но я чувствую, что сейчас я могу работать в высоком темпе и давить на своего соперника на протяжении 25 минут».

Отметим, ранее недоумевающий Махачев лаконично ответил Хукеру на предложение.

Напомним, бой Махачева и Хукера состоится 30-го октября в Абу-Даби на турнире UFC 267.

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
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Ислам Махачев Дэн Хукер

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