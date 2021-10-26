Хукер объяснил желание провести с Махачевым пять раундов

Дэн Хукер и Ислам Махачев / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-10) объяснил, почему попросил сделать его бой с россиянином Исламом Махачевым (20-1) пятирандовым.



Если спросить моего мнения, то я считаю, что нужно 25 минут, чтобы оценить бойца высшего уровня. Вы должны проявить себя и показать, что являетесь мастером боевых искусств. Именно так становятся звездами и получают главные события турниров, а также чемпионские бои. Конечно, это не для всех. Пятираундовый бой, определенно тяжелее для тела. Но я чувствую, что сейчас я могу работать в высоком темпе и давить на своего соперника на протяжении 25 минут».