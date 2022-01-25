«Счастливого Рождества, суче**ш». Джон Джонс и Дэн Хукер устроили жесткую перепалку
Хукер сменил дивизион. Новозеландец вернется в октагон на турнире UFC Fight Night в Лондоне
Имя соперника уже известно
11:23
Дэн Хукер / Фото - scmp.comРейтинговый новозеландский легковес UFC Дэн Хукер (21-11) вернется в полулегкую весовую категорию для того, чтобы встретиться в октагоне с британцем Арнольдом Алленом (17-1) на турнире UFC Fight Night, который состоится 19 в Лондоне (Великобритания). Об этом сообщает mmajunkie.usatoday.com.
После трех поражений в четырех предыдущих поединках Хукер решил спуститься в полулегкий вес, где он не выступал с 2016 года.
Свой последний поединок Хукер провел в октябре на турнире UFC 267. Тогда Дэн был досрочно остановлен Исламом Махачевым уже в первом раунде.
Что касается Аллена, то он идет в UFC на серии из восьми побед. В последний раз Арнольд дрался весной минувшего года, побив Содика Юсуфа в ко-мэйн ивенте UFC on ABC 2.
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