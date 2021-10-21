Хукер: «Я хотел бы деклассировать Махачева»

Дэн Хукер / Фото: UFC

Легковес веса UFC новозеландец Дэн Хукер (21-10) высказался о предстоящем поединке против россиянина Ислама Махачева (20-1) на турнире UFC 267 в Абу-Даби.



Он в любом случае может победить меня только решением. Я знаю, что он попытается держать меня два раунда. В этом и будет заключаться их план на бой. Он не большой любитель граунд-энд-паунда, не является каким-то сумасшедшим мастером сабмишнов, в основном он давит, изматывает парней, а потом заставляет их сдаваться. Его команда может говорить, что угодно, но я знаю, что они считаются с моими навыками.

Сейчас вокруг Ислама много кто говорит – его менеджер, тренер и одноклубники, – что он то и это. Кого они пытаются в этом убедить? Его или меня? Может, они пытаются сформировать у него нужный настрой, что он непобедимый. Ну я не верю в это. По утрам он надевает штаны таким же образом, как и я. Поэтому я очень уверен в себе».