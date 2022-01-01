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«Киборг», Емельяненко и другие. В Bellator показали свои лучшие нокауты за 2021-й год

В промоушене отметили, что за прошедший 12 месяцев у них было что посмотреть
MMA
01 января 18:11
«Киборг», Емельяненко и другие. В Bellator показали свои лучшие нокауты за 2021-й год
Федор Емельяненко / Фото: MMA Junkie - USA Today

В Bellator на своем YouTube-канале опубликовали видео с 21-м лучшим нокаутом за прошедший 2021-й год.

На первой позиции оказался нокаут, которым Серхио Петтис выиграл у Киоджи Хоригучи. На втором месте оказался удар, которым Федор Емельяненко отключил Тимоти Джонсона.


Напомним, ранее экс-чемпион UFC рассказал, почему Федор Емельяненко не может считаться лучшим бойцом в истории MMA.

Также, ранее сам Федор назвал сроки своего возвращения в клетку.


Карен Агабекян
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Серхио Петтис Федор Емельяненко

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