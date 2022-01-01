«Последний император» определился. Федор Емельяненко назвал сроки завершения карьеры
«Киборг», Емельяненко и другие. В Bellator показали свои лучшие нокауты за 2021-й год
В промоушене отметили, что за прошедший 12 месяцев у них было что посмотреть
01 января 18:11
Федор Емельяненко / Фото: MMA Junkie - USA Today
В Bellator на своем YouTube-канале опубликовали видео с 21-м лучшим нокаутом за прошедший 2021-й год.
На первой позиции оказался нокаут, которым Серхио Петтис выиграл у Киоджи Хоригучи. На втором месте оказался удар, которым Федор Емельяненко отключил Тимоти Джонсона.
Напомним, ранее экс-чемпион UFC рассказал, почему Федор Емельяненко не может считаться лучшим бойцом в истории MMA.
Также, ранее сам Федор назвал сроки
своего возвращения в клетку.