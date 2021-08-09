Киеса: «Сказать, что мне стыдно – ничего не сказать»

Майкл Киеса / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Топ-боец полусреднего веса UFC Майкл Киеса (18-5) в Twitter высказался о поединке с бразильцем Висенте Люке (21-7-1).



Сказать, что мне стыдно – ничего не сказать. В физическом плане я был в лучшей форме за всю жизнь, но с ментальной стороны мне приходилось каждый день бороться с самим собой. Я взвалил на себя слишком много, переживал о поединке и сломался. Но как показывает история, каждый раз после неудач я становился значительно лучше. Всего несколько побед, и я вернусь в титульную гонку.

Моя цель такая. Моя вера все такая же сильная. И я хочу сказать, что я люблю всех тех, кто меня поддерживает».