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Киеса: «Сказать, что мне стыдно – ничего не сказать»

Майкл высказал свое уважение Висенте Люке

MMA
11:02
Киеса: «Сказать, что мне стыдно – ничего не сказать»
Майкл Киеса / Фото: mmajunkie.usatoday.com

Топ-боец полусреднего веса UFC Майкл Киеса (18-5) в Twitter высказался о поединке с бразильцем Висенте Люке (21-7-1).

«Во-первых, поздравляю Висенте Люке. Он хладнокровный убийца и настоящий джентльмен. Было честью разделить с ним октагон. И мне очень интересно увидеть его будущее.

Сказать, что мне стыдно – ничего не сказать. В физическом плане я был в лучшей форме за всю жизнь, но с ментальной стороны мне приходилось каждый день бороться с самим собой. Я взвалил на себя слишком много, переживал о поединке и сломался. Но как показывает история, каждый раз после неудач я становился значительно лучше. Всего несколько побед, и я вернусь в титульную гонку.

Моя цель такая. Моя вера все такая же сильная. И я хочу сказать, что я люблю всех тех, кто меня поддерживает».

Напомним, ранее на UFC 265 Люке победил Киесу удушающим приемом.

Карен Агабекян
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Майкл Киеса Висенте Люке

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