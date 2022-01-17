Орловский идет к рекорду UFC. Экс-чемпион лиги следующий поединок проведет 12 февраля
Колльер попросил бой с Андреем Орловским
Джейк рассказал, что бой с белорусом будет хорош для его карьеры
07:59
Андрей Орловский / ФОТО: USATODAY.COM
Тяжеловес UFC Джейк Колльер (13-6) на пресс-конференции после UFC on ESPN 32 заявил, что хочет поединок с бывшим чемпионом Андреем Орловским (32-20).
«Март был бы идеальным для меня. Дайте мне хорошего соперника. Я назвал Орловского, поскольку у него был отличный бой с Чейзом Шерманом. Я бы хотел подраться с легендой и это был бы хороший поединок для меня.
Я хочу оставаться активным и я устал драться два раза в год. Я не получил урона. Я даже не знаю, как долго длился этот бой. Я не особо много получил урона».
Напомним, ранее Джейк Колльер победил Чейза Шермана удушающим приемом в первом раунде.
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