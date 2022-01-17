﻿Колльер попросил бой с Андреем Орловским

Андрей Орловский / ФОТО: USATODAY.COM

Тяжеловес UFC Джейк Колльер (13-6) на пресс-конференции после UFC on ESPN 32 заявил, что хочет поединок с бывшим чемпионом Андреем Орловским (32-20).

Я хочу оставаться активным и я устал драться два раза в год. Я не получил урона. Я даже не знаю, как долго длился этот бой. Я не особо много получил урона».