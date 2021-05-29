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Команда Хабиба: «Чимаев – это не Лобов. Мы с Кадыровым поговорили и вопрос полностью исчерпан»

Президент Eagle FC высказался относительно восходящей звезды UFC
MMA
09:41
Команда Хабиба: «Чимаев – это не Лобов. Мы с Кадыровым поговорили и вопрос полностью исчерпан»
Хабиб Нурмагомедов / Фото - UFC
Президент лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Шамиль Завуров в интервью YouTube-каналу «Sport24» заявил, что команда экс-чемпиона UFC не собирается устраивать разборки со шведским проспектом Хамзатом Чимаевым (9-0), который в комментариях к прямому эфиру Рамзана Кадырова в Instagram пообещал «порвать» непобежденного россиянина.

«Мы братский народ. Хамзат Чимаев – это не Артем Лобов, поэтому между собой мы с Рамзаном Ахматовичем поговорили и вопрос полностью исчерпан. С Артемом Лобовым никто не общался и, видимо, вопрос оставался открытым. А здесь вопрос уже полностью закрыт, не думаю, что стоит что-то поднимать. Каждая сторона поняла, и пришли к одному. И вам всем советую, чтобы про эту тему забыли. Мое мнение – ему не стоило так говорить».


Напомним, ранее Чимаев заявил, что не имеет ничего личного против Нурмагомедова.
Владимир Кириченко
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Теги

Хабиб Нурмагомедов Рамзан Кадыров Хамзат Чимаев

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