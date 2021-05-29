Оливейра: «Хабиб – великий чемпион, но началась новая эра»
Команда Хабиба: «Чимаев – это не Лобов. Мы с Кадыровым поговорили и вопрос полностью исчерпан»
Президент Eagle FC высказался относительно восходящей звезды UFC
09:41
Хабиб Нурмагомедов / Фото - UFCПрезидент лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Шамиль Завуров в интервью YouTube-каналу «Sport24» заявил, что команда экс-чемпиона UFC не собирается устраивать разборки со шведским проспектом Хамзатом Чимаевым (9-0), который в комментариях к прямому эфиру Рамзана Кадырова в Instagram пообещал «порвать» непобежденного россиянина.
«Мы братский народ. Хамзат Чимаев – это не Артем Лобов, поэтому между собой мы с Рамзаном Ахматовичем поговорили и вопрос полностью исчерпан. С Артемом Лобовым никто не общался и, видимо, вопрос оставался открытым. А здесь вопрос уже полностью закрыт, не думаю, что стоит что-то поднимать. Каждая сторона поняла, и пришли к одному. И вам всем советую, чтобы про эту тему забыли. Мое мнение – ему не стоило так говорить».
Напомним, ранее Чимаев заявил, что не имеет ничего личного против Нурмагомедова.