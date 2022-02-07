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Конго назвал Бэйдера трусом. Француз намерен нокаутировать чемпиона Bellator

Второй поединок между бойцами состоится в Париже
MMA
13:00
Конго назвал Бэйдера трусом. Француз намерен нокаутировать чемпиона Bellator
Чейк Конго / Фото - mmafighting
Претендент на титул чемпиона Bellator в тяжелом дивизионе Чейк Конго (31-11-2) поделился мнением о предстоящем реванше с действующим обладателем пояса организации Райаном Бэйдером (29-7).

Цитирует Конго MMA Fighting.

«Я очень рад, что смогу поквитаться за то поражение с Бєйдером, еще и во Франции. Бєйдер – настоящий трус. В том поединке он ткнул пальцем мне в глаз и убежал, а затем говорил еще много всякого дерьма. На этот раз я закрою ему рот. Я просто прикончу его. Он вошел в историю, как объединенный чемпион в двух весах, но я стану тем, кто отберет у него последний пояс и закончит эту историю».


Бой состоится 6 мая на турнире в Париже (Франция).

Напомним, что первый поединок между Конго и Бэйдером состоялся в сентябре 2019 года и в итоге был признан «не состоявшимся» из-за тычка в глаз со стороны американца.

Ранее Бэйдер выиграл поединок у Валентина Молдавского.
Владимир Кириченко
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