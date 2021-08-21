Французский дед против русского десантника с украинскими корнями. Конго vs Харитонов
Конго задушил Харитонова, Сторли раздельным решением забрал победу у Широ на турнире Bellator 265
Все результаты ивента, который состоялся в Сиу-Фолс
07:58
Конго и Харитонов / Фото - mmajunkie.usatoday.comНа арене Sanford Pentagon в городе Сиу-Фолс (штат Южная Дакота, США) завершился турнир Bellator 265, главным событием которого стал поединок российского ветерана тяжелого дивизиона Сергея Харитонова (30-8) против 46-летнего французского бойца Чейка Конго (31-11-2).
Представляем вашему вниманию результаты турнира Bellator 265:
Чейк Конго победил Сергея Харитонова удушением сзади во втором раунде
Логан Сторли победил Данте Широ раздельным решением судей
Марсело Голм победил Билли Свонсона техническим нокаутом в первом раунде
Джорнел Луго победил Кита Ли удушением сзади в первом раунде
Фабио Агуйар победил Тэйлора Джонсона раздельным решением судей
Майк Хэмил победил Брайса Логана единогласным решением судей
Арчи Колган победил Сидни Бен Симонса техническим нокаутом в первом раунде
Дуан Джонсон победил Девена Фишера удушением Д'Арсе в первом раунде
Бэйли Скунфелдер победил Кори Моегенбурга техническим нокаутом в первом раунде
Результаты турнира Bellator 264.