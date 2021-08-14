Мусаси нокаутировал Сэлтера, Корешков уверенно разобрался с Хомаси на турнире Bellator 264
Конкурент Амосова в Bellator: «Я хочу побороться за место в топ-3 полусреднего дивизиона»
Андрей Корешков – о победе над Хомаси
13:23
Андрей Корешков / Фото - TwitterБывший чемпион Bellator в полусреднем дивизионе, российский боец Андрей Корешков (24-4) поделился эмоциями после победы единогласным решением судей в поединке с Сабахом Хомаси (15-10) на турнире Bellator 264.
Цитирует Корешкова MMAJunkie.
«Я очень нервничал, потому что в Bellator я не выступал уже два года из-за проблем с визой. Но я рад вернуться, рад вернуться с хорошей победой. В первом раунде я чувствовал себя немного неуверенно. Но затем всё стало лучше, и я начал слушать своего тренера. Я делал все, что он говорил. Вы видели, что я много раз пытался пробить оппонента ударом коленом в прыжке. Это была команда тренера. Хомаси оказался очень крепким, у него будто бы был каменный подбородок. В прошлом поединке он падал в нокдаун от любого попадания, но сегодня он очень хорошо проявил себя. Считаю, что я один из лучших бойцов этого дивизиона, так что хочу побороться за место в топ-3. Я открыт к поединку с любым соперником. Нейман Грейси, Джейсон Джексон, Пол Дэйли, Майкл Пэйдж, да и любой другой оппонент меня устроит».
Напомним, в главном поединке ивента нидерландский боец Гегард Мусаси (48-7-2) в 3-м раунде техническим нокаутом выиграл у американца Джона Сэлтера (18-5).
Чемпионом полусреднего дивизиона является непобежденный украинский боец Ярослав Амосов (26-0).
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