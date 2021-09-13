Конор, ты опять? Макгрегор устроил «движ» с рэпером Machine Gun Kelly на церемонии MTV
Конор высказался о потасовке с рэпером Machine Gun Kelly
Популярный боец ММА «включил дурака»
13 сентября 13:54
Конор Макгрегор / Фото - foxnews.comЭкс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) отрицает, что у него возникла потасовка с известным американским рэпером Machine Gun Kelly.
Весь интернет облетели фотографии и видео, сделанные во время церемонии музыкальной премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке, на которых видно, как скандальный ирландец пытается ударить музыканта, но его сдерживают сотрудники службы безопасности.
Однако Конор заявил, что у него не было конфликта с рэпером, а сообщения об их потасовке – это только слухи. Цитирует ирландца bjpenn.com.
«Абсолютно ничего не произошло. Я не знаю. Он просто появился, и я не знаю. По правде говоря, я даже не знаю этого парня. Это только слухи. Со мной ничего не случилось. Я бьюсь только с настоящими бойцами, с людьми, которые действительно дерутся. Естественно, я не буду биться с мелкими белыми ванильными репэрами. Я даже не знаю, кто он такой. Ничего о нем не знаю. Только то, что он встречается с Меган Фокс».
Сообщалось, что Макгрегор попросил музыканта сделать совместное фото, а после отказа бросил в сторону Machine Gun Kelly стакан.
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