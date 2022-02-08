Корешков: «Все мои знакомые, тренировавшиеся с Амосовым, отмечают его феноменальную борьбу»
Корешков узнал имя нового оппонента на турнире Bellator 274. Им стал экс-боец UFC
Ивент состоится 19 февраля в Анкасвилле
17:42
Андрей Корешков / Фото - TwitterЭкс-чемпион Bellator в полусреднем дивизион россиянин Андрей Корешков (24-4) узнал имя нового соперника на турнире Bellator 274, где изначально он должен был встретится с Мухамедом Берхамовым (14-0).
Оппонентом россиянина станет американец Ченси Ренкаунтри (16-4). Об этом сообщил сам Корешков на своем аккаунте в Instagram.
Ренкаунтри имеет за своими плечами опыт выступления в UFC и Bellator. Свой последний бой Ченси провел в декабре прошлого года и победил там удушающим приемом во втором раунде Джейка Линдсея.
Напомним, что турнир Bellator 274 состоится 19 февраля в Анкасвилле (США).
Напомним, что крайний Корешкова состоялся в августе 2021 года, где он победил единогласным решением судей Сабаха Хомаси.
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