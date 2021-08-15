Корешков: «Все мои знакомые, тренировавшиеся с Амосовым, отмечают его феноменальную борьбу»

Андрей Корешков / Фото: скрин-шот

Бывший чемпион Bellator в полусреднем вес Андрей Корешков (24-4) в комментарии YouTube-каналу Разрешите вас перебить высказался о нынещнем чемпионе своего дивизиона – украинце Ярославе Амосове (26-0).



Амосов – это молодец, поскольку смог навязать Дагласу свою сильную сторону и просто отключил абсолютно все его сильные стороны, с которыми он мог как-то зацепиться за победу или попытаться побороться. Амосов просто его закатал и забрал титул».