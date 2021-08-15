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Корешков: «Все мои знакомые, тренировавшиеся с Амосовым, отмечают его феноменальную борьбу»

Россиянин вскоре может провести бой с украинцем

MMA
15:37
Корешков: «Все мои знакомые, тренировавшиеся с Амосовым, отмечают его феноменальную борьбу»
Андрей Корешков / Фото: скрин-шот

Бывший чемпион Bellator в полусреднем вес Андрей Корешков (24-4) в комментарии YouTube-каналу Разрешите вас перебить высказался о нынещнем чемпионе своего дивизиона – украинце Ярославе Амосове (26-0).

«Амосов – молодец. Он выбрал правильную тактику. Ярослав не делал ничего лишнего, не давал наносить никакого урона по своей ноге. Я общаюсь с некоторыми ребятами, кому довелось с ним тренироваться и проходить сборы. Они все отмечают его феноменальную борьбу.

Амосов – это молодец, поскольку смог навязать Дагласу свою сильную сторону и просто отключил абсолютно все его сильные стороны, с которыми он мог как-то зацепиться за победу или попытаться побороться. Амосов просто его закатал и забрал титул».

Напомним, ранее Корешков победил Сабаха Хомаси единогласным решением судей на Bellator 264.


Карен Агабекян
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Ярослав Амосов Андрей Корешков

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