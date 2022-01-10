«Корейский Зомби» заменит Холловэя в бою с Волкановски

Чан Сун Чжун проведет следующий бой в марте

Чан Сун Чжун / Фото: ufc

5 марта на турнире UFC 272 экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холловэя (23-6) в поединке против действующего обладателя пояса Александра Волкановски (23-1) заменит Чан Сун Чжун (17-6), более известный как «Корейский Зомби». Об этом сообщил в Twitter журналист ММА Ариэль Хельвани.



«Текущий статус: Алекс Волкановски против Чан Сун Чжуна».

Напомним, ранее Холловэй снялся с поединка против Волкановски из-за полученной на тренировке травмы.

Ранее Сехудо заявлял о готовности заменить Холловэя в бою с Сехудо.





