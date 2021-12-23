Даниэль Кормье назвал им бойца, способного доставить проблемы Оливейре
Кормье: «Джейк Пол избивает бойцов так сильно, что они смеются над собой»
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11:22
Даниэль Кормье / Фото - news.fr-24.comЭкс-чемпион двух дивизионов UFC Даниэль Кормье поделился мыслями о поединках Джейка Пола против Тайрона Вудли и Бена Аскрена.
Цитирует американца ESPN.
«Пол избивает этих парней так сильно, что они начинают смеяться над собой. Вы видели, что делал «Ти-Вуд» после боя в социальных сетях? Они собираются сразиться с этим парнем по его правилам. У него есть все в мире, чтобы тренироваться. Он намного лучше, чем люди думают. Бен Аскрен сразу чуть не посмеялся над собой. Это почти так же, как если бы вам было стыдно после поражения ребенку Диснея или ребенку с YouTube. Плохо, что это происходит с такими парнями».
Напомним, Пол провел три боксерских поединка против экс-бойцов UFC, и во всех одержал уверенные победы.
Ранее сообщалось, что Пол может провести поединок с 46-летним экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой.