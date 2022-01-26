Кормье назвал самых грозных нокаутеров в истории – вскоре они могут подраться
Кормье: «Джон Джонс должен выходить и драться»
DC призвал «Боунса» вернуться в окстагон
21:00
Даниэль Кормье / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Джону Джонсу (26-1) пора возвращаться в октагон.
DC цитиурет mmajunkie.usatoday.com:
«Джону Джонсу нужно драться. В определенный момент ты должен выходить и драться. Ты обязан это делать. Даже когда его отстраняли, он все равно возвращался и продолжал выступать. Даже когда я получил травму и ему пришлось биться с Овинсом Сен-Прю, он не отказался от поединка. Но прямо сейчас он лишь говорит. И тут хочется спросить: когда же ты собираешься драться? Ведь каким бы ни был субботний бой, у Фрэнсиса был порван мениск. Фрэнсис был травмирован. У Фрэнсиса был паршивый тренировочный лагерь. И несмотря на все это, Фрэнсис вышел в октагон.
Да, ты можешь сказать: «Они не так уж хороши», но в конце концов эти ребята делают свое дело. А почему же тебя нет в клетке? Ты один из самых талантливых бойцов ММА за все время. Почему ты не бьешься с этими парнями, вместо того, чтобы их осуждать, ведь, невзирая на все те разногласия между Фрэнсисом и UFC, он все равно вышел в октагон. Он вышел туда, дрался травмированным и одержал победу».
Даниэль Кормье уверен, что Джон Джонс не станет чемпионом тяжелого веса UFC.
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