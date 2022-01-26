Кормье: «Джон Джонс должен выходить и драться»

Даниэль Кормье / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Джону Джонсу (26-1) пора возвращаться в октагон.

DC цитиурет mmajunkie.usatoday.com:

Да, ты можешь сказать: «Они не так уж хороши», но в конце концов эти ребята делают свое дело. А почему же тебя нет в клетке? Ты один из самых талантливых бойцов ММА за все время. Почему ты не бьешься с этими парнями, вместо того, чтобы их осуждать, ведь, невзирая на все те разногласия между Фрэнсисом и UFC, он все равно вышел в октагон. Он вышел туда, дрался травмированным и одержал победу».