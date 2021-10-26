Кормье: «Емельяненко – лучший тяж всех времен»

Даниэль Кормье / фото - StarSports

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье лестно высказался в адрес Федора Емельяненко, назвав россиянина величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств. Цитирует Кормье портал Sportskeeda.

За победы Емельяненко в Pride над парнями вроде Ногейры и Орловского я снимаю перед ним шляпу. Мне нравится Федор. Ему 45 лет, а он все еще дерется и нокаутирует своих соперников, как это было с Тимом Джонсоном. Я снимаю шляпу перед величайшим бойцом всех времен. У меня нет никаких претензий к нему».