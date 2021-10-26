Федор Емельяненко: «Уайт хочет провести хотя бы один бой с моим участием в UFC»
Кормье: «Емельяненко – лучший тяж всех времен»
DC отдал дань уважения россиянину
16:34
Даниэль Кормье / фото - StarSports
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье лестно высказался в адрес Федора Емельяненко, назвав россиянина величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств. Цитирует Кормье портал Sportskeeda.
«Я по-прежнему верю, что Федор Емельяненко – величайший тяжеловес всех времен.
За победы Емельяненко в Pride над парнями вроде Ногейры и Орловского я снимаю перед ним шляпу. Мне нравится Федор. Ему 45 лет, а он все еще дерется и нокаутирует своих соперников, как это было с Тимом Джонсоном. Я снимаю шляпу перед величайшим бойцом всех времен. У меня нет никаких претензий к нему».
Напомним, ранее Кормье высказался в адрес Нурмагомедова.
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