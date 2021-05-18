Кормье: «Усман заслуживает первого места P4P»
Кормье: «Фергюсон должен понизить уровень конкуренции»
DC считает, что ветеран UFC больше не может противостоять оппонентам на высшем уровне
18 мая 15:40
Даниэль Кормье / фото - mmajunkie.usatoday.com
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Тони Фергюсон (25-6) больше не может противостоять оппонентам на высшем уровне и три кряду поражения являются тому доказательством, сообщает lowkickmma.com.
«Я считаю, что с Тони Фергюсоном, как с мастером смешанных единоборств высшего уровня уже покончено. Поймите меня правильно, он дрался с бойцами наивысшего уровня, но раньше такие поединки Тони уверенно выигрывал. Фергюсон не только побеждал, но доминировал.
Сейчас он проиграл одиннадцать раундов подряд и не выглядел конкурентоспособным. Поэтому я думаю, что Фергюсон должен сделать шаг назад и понизить уровень конкуренции».
Ветеран легкого веса UFC Тони Фергюсон прокомментировал поражение от Бенеила Дариуша (24-4-1).
Комментарии 0