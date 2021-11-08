Кормье назвал своего любимого российского бойца
Кормье: «Гэтжи должен стать следующим претендентом на титул»
Даниэль отметил, что из-за этого Ислам Махачев должен подождать
20:05
Даниэль Кормье / Фото: MMA Junkie - USA Today
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье высказался о ситуации в легком весе. Слова бойца приводит портал lowkickmma.com.
«Джастин вышел и сделал то, что должен был сделать, чтобы обеспечить себе титульный бой. Он дрался с отлично подготовленным Майклом Чэндлером и одержал победу.
Так что снимаю шляпу перед Джастином, и если говорить откровенно, то я считаю, что он должен стать следующим претендентом на титул.
Исламу придется провести еще один поединок, и это нормально, потому что я уверен в том, что Ислам справится с любым препятствием. Если хочешь стать чемпионом, то тебе положено справляться с любым вызовом».
Напомним, ранее на UFC 268 Гэтжи уверенно выиграл у Майкла Чендлера.
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