Кормье: «Гэтжи должен стать следующим претендентом на титул»

Даниэль Кормье / Фото: MMA Junkie - USA Today

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье высказался о ситуации в легком весе. Слова бойца приводит портал lowkickmma.com.



Так что снимаю шляпу перед Джастином, и если говорить откровенно, то я считаю, что он должен стать следующим претендентом на титул.

Исламу придется провести еще один поединок, и это нормально, потому что я уверен в том, что Ислам справится с любым препятствием. Если хочешь стать чемпионом, то тебе положено справляться с любым вызовом».