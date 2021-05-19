Кормье: «Никто не хочет драться с Махачевым»
Кормье: «Найти способ победить Оливейру будет очень непросто»
Даниэль отметил прогресс бразильца
19 мая 13:10
Чарльз Оливейра / Фото: usatoday.com
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о новом чемпионе легкого веса Чарльзе Оливейре
(31-8).
«Чарльз Оливейра очень сильно окреп не только в физическом плане, но и в ментальном. Он научился не сдаваться. И он развил свою ударку до такого уровня, что теперь он может драться в стойке с лучшими бойцами мира. Он невероятно техничен. Он хорош во всем, что он делает, у него просто не осталось слабых мест.
Я уже давно не видел, чтобы кто-то в MMA настолько красиво бил левый хук. Он бил точно в цель без какого-либо замаха. А правой рукой он, как и полагается, прикрывал подбородок.
Когда Чендлер выбрасывал левый хук, он попадал в руку или кулак Оливейры. А хук Оливейры попал точно в цель, поскольку Чендлер держал руки немного ниже, чем нужно.
Сейчас у Оливейры просто огромный арсенал, и мне кажется, найти способ победить его будет очень непросто».
Напомним, ранее Оливейра нокаутировал Чендлера во втором раунде и завоевал чемпионский титул.
Комментарии 0