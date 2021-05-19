Кормье: «Найти способ победить Оливейру будет очень непросто»

Чарльз Оливейра / Фото: usatoday.com

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о новом чемпионе легкого веса Чарльзе Оливейре (31-8).



Я уже давно не видел, чтобы кто-то в MMA настолько красиво бил левый хук. Он бил точно в цель без какого-либо замаха. А правой рукой он, как и полагается, прикрывал подбородок.

Когда Чендлер выбрасывал левый хук, он попадал в руку или кулак Оливейры. А хук Оливейры попал точно в цель, поскольку Чендлер держал руки немного ниже, чем нужно.

Сейчас у Оливейры просто огромный арсенал, и мне кажется, найти способ победить его будет очень непросто».