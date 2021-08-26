Кормье назвал 5 самых зрелищных бойцов. Макгрегор внес коррективы

«Ди Си» нашел в нем место Конору и Хабибу

Даниэль Кормье / Фото: MMA Junkie - USA Today

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал пять самых зрелищных бойцов.



По словам Кормье самым ярким бойцом является Конор Макгрегор, а после него идут Брок Леснар, Жорж Сен-Пьер, Хабиб Нурмагомедов и Ронда Роузи.

Но Макгрегор в социальных сетях прокомментировал список от Кормье.

«Справедливо, но я бы поставил себя на места с первого по пятое, а затем уже все остальные. Но я понимаю. Респект, Даниэль, продолжай в том же духе и да хранит тебя бог. Отличный выбор».

Напомним, ранее боец UFC заявил, что Хабиб Нурмагомедов не может считаться лучшим в истории.