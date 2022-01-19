Промоутер Джошуа не исключает, что в следующем поединке Усик все еще может подраться с Фьюри за «абсолюта»
Кормье назвал самых грозных нокаутеров в истории – вскоре они могут подраться
Американец отметил чемпионов UFC и бокса
18:15
Фото: sportitnow.com
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал самых опасным нокаутеров в истории единоборств:
Мой первый выбор – чемпион мира в тяжелом весе Фрэнсис Нганну. Я видел, как он внутри октагона делал с людьми неслыханные вещи. Несколько лет назад он нашел своим апперкотом голову Алистара Оверима, Нганну нокаутировал Стипе Миочича, ударив без подготовки. То, как он может усыпить соперников, – это вправду безумие.
Я также выберу чемпиона мира в супертяжелом весе, парня, который вызывает Фрэнсиса Нганну, ведь я видел, как он на протяжении лет отправляет людей спать. Я выбираю Тайсона Фьюри. Вот мое мнение: когда я думаю о силе, особенно в боксе, это не всегда парень, который вырубает тебя с одного удара. Это его умение поставить тебя в такое положение, чтобы закончить твою ночь. Тайсон Фьюри делает это лучше, чем любой другой.
Напомним, что Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Фрэнсис Нганну (16-3) могут провести поединок.