Кормье назвал самых грозных нокаутеров в истории – вскоре они могут подраться

Фото: sportitnow.com

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал самых опасным нокаутеров в истории единоборств:



Я также выберу чемпиона мира в супертяжелом весе, парня, который вызывает Фрэнсиса Нганну, ведь я видел, как он на протяжении лет отправляет людей спать. Я выбираю Тайсона Фьюри. Вот мое мнение: когда я думаю о силе, особенно в боксе, это не всегда парень, который вырубает тебя с одного удара. Это его умение поставить тебя в такое положение, чтобы закончить твою ночь. Тайсон Фьюри делает это лучше, чем любой другой.