Кормье призвал Емельяненко завершить карьеру
Кормье назвал своего любимого российского бойца
DC был предсказуем
30 октября 13:35
Даниэль Кормье / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» заявил, что его любимым бойцом ММА из России является Хабиб Нурмагомедов.
«Мой любимый российский боец за все время? Вы серьезно? Кто-нибудь может ответить за меня? Мужик, конечно же, это Хабиб Нурмагомедов. Я люблю Хабиба, так что здесь без вариантов. Вам не стоило ожидать, что я назову другое имя. Это Хабиб, он крутой. Я думаю, что он величайший боец всех времен. И Хабиб продолжал бы побеждать всех и мог бы делать это так часто, как захочет. Вот настолько он крутой.
Если говорить об активных бойцах, то Ислам Махачев. Вы хотели услышать, что я скажу, что это Федор Емельяненко? Но это Ислам, так как я люблю своих одноклубников. Эти ребята убийцы, и вы это увидите. Ислама ждет самый жесткий вызов в карьере. Дэн Хукер – зверь, и мне не терпится увидеть, как и каким образом Ислам справится с поставленной задачей».
Даниэль Кормье посоветовал Федору Емельяненко (40-6) закончить карьеру.