Кормье назвал своего любимого российского бойца

Даниэль Кормье / фото - UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» заявил, что его любимым бойцом ММА из России является Хабиб Нурмагомедов.

Если говорить об активных бойцах, то Ислам Махачев. Вы хотели услышать, что я скажу, что это Федор Емельяненко? Но это Ислам, так как я люблю своих одноклубников. Эти ребята убийцы, и вы это увидите. Ислама ждет самый жесткий вызов в карьере. Дэн Хукер – зверь, и мне не терпится увидеть, как и каким образом Ислам справится с поставленной задачей».