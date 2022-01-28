Кормье: «Нганну – удобный соперник для Джонса»

DC признает, что у «Боунса» больше шансов на победу в потенциальном бою с камерунцем

Даниэль Кормье / фото - independent.co.uk

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признает, что у Джона Джонса (26-1) больше шансов на победу в потенциальном поединке с Фрэнсисом Нганну (17-3).

DС цитирует портал mmafighting.com:

«Раньше мне не казалось, что Нганну настолько удобный соперник для Джонса, ведь у Джонса очень хорошо мозги работают в клетке. Я думаю он будет стараться обезвредить сильные стороны Нганну, использовать моменты для нанесения урона. Гарантирует ли это победу? Не уверен. Но единственное, что я сейчас могу сказать, это то что он покажет себя лучше, чем мы думали до этого. Но и на Фрэнсисе тоже крест ставить нельзя, потому что король джунглей дрался с раной, и если идти Джонсу на него, так это прямо сейчас, пока он еще не набрал обороты после восстановления».

Даниэль Кормье считает, что Джону Джонсу пора возвращаться в октагон.