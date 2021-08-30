Кормье отреагировал на поражение Вудли в бою с Полом

Фото: UFC

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Даниэль Кормье в своем Twitter прокомментировал поражение бывшего обладателя титула в полусреднем весе Тайрона Вудли в боксерском поединке с видеоблогером Джейком Полом. DC расстроился из-за неудачи своего коллеги, но отдал должное Полу, который не стушевался после того, как едва не побывал в нокдауне в четвертом раунде.

Джейк Пол показал свою прочность и не сдался! Тайрон не был достаточно активным, но бой получился неплохим. Главное - активность. Пол был истощен, а когда парни устают, ты должен указать им на дверь. Как бы то ни было, черт побери, Тайрон.

И к черту эту татуировку, Тайрон. Не делай ее».