Кормье предложил подыскать Макгрегору «безопасного» соперника для реанимирования карьеры Конора

Экс-чемпион UFC выступил за промежуточный бой после двух поражений кряду

Фото: sportskeeda.com

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье во время подкаста DC and RC предложил Конору Макгрегору (22-6) не испытывать судьбу и вернуться с победой над менее звездным соперником:



Я полностью за промежуточный поединок для Макгрегора. Мы уже видели Конора в такой поединке – когда было сражение с Серроне. Все продлилось 40 секунд, но событие продало миллион PPV. Ничего страшного, если Конору устроить бой против соперника с именем, но не столь опасного, чтобы точно победить. Это должно быть продуманно – чтобы продать кучу PPV, а сам Макгрегор выглядел хорошо. Тогда следующий бой гарантированно будет грандиозным.

Напомним, что Макгрегор в двух последних боях проигрывал Дастину Порье (28-7).