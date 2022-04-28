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Кормье предложил подыскать Макгрегору «безопасного» соперника для реанимирования карьеры Конора

Экс-чемпион UFC выступил за промежуточный бой после двух поражений кряду
MMA
22:45
Кормье предложил подыскать Макгрегору «безопасного» соперника для реанимирования карьеры Конора
Фото: sportskeeda.com

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье во время подкаста DC and RC предложил Конору Макгрегору (22-6) не испытывать судьбу и вернуться с победой над менее звездным соперником:

Я полностью за промежуточный поединок для Макгрегора. Мы уже видели Конора в такой поединке – когда было сражение с Серроне. Все продлилось 40 секунд, но событие продало миллион PPV.

Ничего страшного, если Конору устроить бой против соперника с именем, но не столь опасного, чтобы точно победить. Это должно быть продуманно – чтобы продать кучу PPV, а сам Макгрегор выглядел хорошо. Тогда следующий бой гарантированно будет грандиозным.

Напомним, что Макгрегор в двух последних боях проигрывал Дастину Порье (28-7).

Олег Шумейко-младший
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