Кормье призвал Емельяненко завершить карьеру

Федор Емельяненко / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» посоветовал Федору Емельяненко (40-6) закончить карьеру после победы над Тимоти Джонсоном (15-8) на турнире Bellator 269 в Москве.

Сейчас этот чувак продолжает выступать, и то, как он дерется, – это сумасшествие. Федору 45 лет, и он все еще отправляет людей спать. Думаю, ему сейчас стоит завершить карьеру, и это будет как в сказке. Так победить нокаутом, да еще на турнире в Москве – это сказка. Идеальнее момента для завершения карьеры не придумать.

Просто уйти, чувак, иначе все может закончиться совершенно по-другому, как в случае со многими другими бойцами. Ты можешь оказаться спиной к канвасу. Я не знаю, что мешает великим чемпионам нажать на курок в нужное время. Им необходимо избегать этого притяжения, которое заставляет их возвращаться обратно и думать, что они могут выступать так же хорошо, как и раньше».