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Кормье считает Гана уникальным тяжеловесом

DC восхищен навыками французского бойца
MMA
6 августа 18:20
Кормье считает Гана уникальным тяжеловесом
Даниэль Кормье / фото - bleacherreport.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье восхищен навыками французского тяжеловеса Сирила Гана (9-0), которому в эту субботу предстоит поединок за титул временного чемпиона против Деррика Льюиса (25-8).

«Честно, у меня складывается такое впечатление, что Сирил Ган является продуктом эволюции смешанных единоборств в тяжелом дивизионе. Я знаю, что Фрэнсис [Нганну] огромен и обладает большой мощью, но мы уже видели таких парней раньше, - Деррик Льюис как раз один из таких. Тогда как нам еще не доводилось видеть таких, как Сирил Ган, умеющих так двигаться, как он, кто способен разобрать тебя по частям, держать тебя на дистанции и делать то, что делает он».

Сирил Гане высказался о предстоящем бое с Дерриком Льюисом.

Рене Тер Велде
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Теги

Даниэль Кормье Сирил Гане Деррик Льюис

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