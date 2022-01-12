Тренер Хабиба и Кормье назвал лучших кикбоксеров в UFC
Кормье уверен, что Джонс не станет чемпионом тяжелого веса UFC
И дело даже не в навыках «Боунса»
22:20
Даниэль Кормье / фото - Getty Images
Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье в рамках шоу DC & RC объяснил, почему топовому бойцу промоушена Джону Джонсу (26-1) не удастся завоевать титул в тяжелом дивизионе.
«Я верю, что Джон Джонс подерется в тяжелом весе, и он будет биться за пояс, но проиграет Сирилу Гане или Фрэнсису Нганну. Мне кажется, для него станут проблемой его длительный простой, смена весовой категории и те парни, с которыми ему предстоит встретиться. И дело здесь не в том, что Джонс стал хуже, просто вышеупомянутые ребята являются тяжеловесами совершенно другого уровня».
Джон Джонс намерен дебютировать в тяжелом весе в поединке с победителем противостояния Сирил Гане (10-0) – Фрэнсис Нганну (16-3).
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