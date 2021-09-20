UFC, готовь контракт. Волкановски намерен провести трилогию с Холловэем
Космическое шоу. Обнародован файткард турнира UFC 266: Волкановски – Ортега
Также в октагон выйдут Ник Диас, Лоулер, Розенструйк и компания
12:25
Волкановски – Ортега / Фото - fighttime25 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 266, в рамках которого пройдет сразу два титульных поединка.
В главном поединке ивента действующий чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (22-1) проведет вторую защиту пояса против второго номера рейтинга Брайана Ортеги (15-1), тогда как со-главным событием станет бой чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко (21-3) с американкой Лорен Мерфи (15-4).
Отметим, что одним из самых знаменательных событий турнира UFC 266 будет долгожданное возвращение легендарного Ника Диаса (26-9), который в реванше встретится с экс-обладателем титула в полусреднем дивизионе Робби Лоулером (29-15).
Основной кард:
Александр Волкановски – Брайан Ортега
Валентина Шевченко – Лорен Мерфи
Ник Диас – Робби Лоулер
Кертис Блейдс – Жаирзиньо Розенструйк
Джессика Андраде – Синтия Калвильо
Прелимы:
Марлон Мораес – Мераб Двалишвили
Насрат Хакпараст – Дэн Хукер
Шамиль Абдурахимов – Крис Дакас
Роксанн Модаффери – Таила Сантос
Ранние прелимы:
Урош Медич – Джалин Тернер
Манон Фиоро – Майра Буэно Силва
Карл Роберсон – Ник Максимов
Мартин Сано – Мэттью Семельсбергер
Джонатан Пирс – Омар Моралес
Ранее Диас прокомментировал анонс грядущего поединка против Лоулера.
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