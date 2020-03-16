Официально. Уиттакер и Коста встретятся в октагоне 17 апреля в Лас-Вегасе
Коста из-за гриппа выбыл из боя против Уиттакера
Поединок если и проведут, то лишь в мае
16 марта 09:58
Пауло Коста / Фото: MMA Junkie - USA Today
Бразильский средневес Пауло Коста (13-1) выбыл с поединка против Роберта Уиттакера (22-5), который планировался на 17 апреля на шоу UFC on ESPN 22, сообщает mmajunkie.usatoday.com.
На текущий момент известно, что Коста тяжело переносит заболевание гриппом.
В UFC пока не планируют заменять Косту и думают о переносе боя на май.
Напомним, ранее Коста шокировал всех причиной поражения в бою с Исраэлем Адесаньей. Выяснилось, что бразилец проиграл из-за алкоголя.