Коста из-за гриппа выбыл из боя против Уиттакера

Поединок если и проведут, то лишь в мае





Пауло Коста / Фото: MMA Junkie - USA Today

Бразильский средневес Пауло Коста (13-1) выбыл с поединка против Роберта Уиттакера (22-5), который планировался на 17 апреля на шоу UFC on ESPN 22, сообщает mmajunkie.usatoday.com.



На текущий момент известно, что Коста тяжело переносит заболевание гриппом.

В UFC пока не планируют заменять Косту и думают о переносе боя на май.

Напомним, ранее Коста шокировал всех причиной поражения в бою с Исраэлем Адесаньей. Выяснилось, что бразилец проиграл из-за алкоголя.