Коста не смог вырубить Веттори, ничья Доусона и Гленна. Результаты турнира UFC Fight Night 196
24-го октября, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе завершился ивент UFC Fight Night 196, в главном бою которого состоялся поединок в рамках среднего дивизиона между двумя экс-претендентами на титул бразильцем Пауло Костой (13-2) и представителем Италии Марвином Веттори (18-4-1).
Результаты всех поединков турнира UFC Fight Night 196
Марвин Веттори (18-4-1) победил Пауло Косту (13-2) единогласным решением судей
Грант Доусон (17-1-1) и Рикки Гленн (22-6-2) завершили бой вничью
Джессика-Роуз Кларк (11-6) победила Джозелин Эдвардс (10-4) единогласным решением судей;
Алекс Касерес (19-12) победил Чхве Сын У (10-4) удушающим приемом во 2-м раунде;
Франсиску Триналду (27-8) победил Дуайта Гранта (11-4) раздельным решением судей;
Николае Негумеряну (11-1) победил Айка Вильянуэву (18-13) техническим нокаутом в 1-м раунде;
Предварительный кард
Грегори Родригес (11-3) победил Пак Чон-Ена (13-5) нокаутом во 2-м раунде;
Мейсон Джонс (11-1) победил Дэвида Онаму (8-1) единогласным решением судей;
Табата Риччи (6-1) победила Марию Оливейру (12-5) единогласным решением судей;
Джейми Пикетт (12-6) победил Лауреано Старополи (9-5) единогласным решением судей;
Джай Херберт (11-3) победил Хама Уорти (16-4) техническим нокаутом в 1-м раунде;
Джефф Молина (10-2) победил Даниэля Ласерду (11-2) техническим нокаутом во 2-м раунде;
Ранда Маркос (11-11-1) победила Ливиниью Соузу (14-4) единогласным решением судей;
Джонатан Мартинес (14-4) победил Звиада Лазишвили (8-1) единогласным решением судей;
Напомним, Федор Емельяненко добыл 40-ю победу в ММА.
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