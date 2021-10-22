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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вашингтон Кэпиталз 1:4 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Сан-Хосе Шаркс 1:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Калгари Флэймс 0:3 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Анахайм Дакс 5:1 Окончен
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02:00 Вашингтон Уизардз - Индиана Пэйсерс 32:36 1-я четверть
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс 0:0 1-я четверть
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Коста ожидаемо оказался тяжелее Веттори

Результаты взвешивания UFC Fight Night 196
MMA
22 октября 22:10
Коста ожидаемо оказался тяжелее Веттори
Фото: telecomasia.net

В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 196.

В главном событии вечера средневесы Пауло Коста (13-1) и Марвин Веттори (17-5-1) подерутся в полутяжелом весе.

Турнир пройдет в ночь с 23 на 24 октября.

Результаты взвешивания:

Пауло Коста (92,7 кг) – Марвин Веттори (92,5)

Грант Доусон (70,7) – Рикки Гленн (70,5)

Джессика-Роуз Кларк (61,4) – Джозелин Эдвардс (61)

Алекс Касерес (66,2) – Чхве Сын У (66)

Дуайт Грант (77,1) – Франсиску Триналду (76,8)

Поединок Коста – Веттори пройдет в полутяжелом дивизионе.

Рене Тер Велде
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Пауло Коста Марвин Веттори

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