Официально. Поединок Коста – Веттори пройдет в полутяжелом дивизионе
Коста ожидаемо оказался тяжелее Веттори
Результаты взвешивания UFC Fight Night 196
22 октября 22:10
Фото: telecomasia.net
В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 196.
В главном событии вечера средневесы Пауло Коста (13-1) и Марвин Веттори (17-5-1) подерутся в полутяжелом весе.
Турнир пройдет в ночь с 23 на 24 октября.
Результаты взвешивания:
Пауло Коста (92,7 кг) – Марвин Веттори (92,5)
Грант Доусон (70,7) – Рикки Гленн (70,5)
Джессика-Роуз Кларк (61,4) – Джозелин Эдвардс (61)
Алекс Касерес (66,2) – Чхве Сын У (66)
Дуайт Грант (77,1) – Франсиску Триналду (76,8)
Поединок Коста – Веттори пройдет в полутяжелом дивизионе.
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