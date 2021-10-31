Петр Ян и Сэндхаген установили рекорд по точным значимым ударам
Костя Цзю: «Петр Ян – сильнейший боец»
Легенда бокса выделил достоинства временного чемпиона UFC
31 октября 18:57
Костя Цзю / Фото - Ringside24
Легендарный российско-австралийский боксер Костя Цзю заявил, что Петр Ян (26-2) – сильнейший боксер в легчайшем весе UFC.
«Петр доказал в этом бою всем, что он лучший боец в своем весе. Отличный бой и отличная победа. Его пояс доказывает, что его превосходство, у кого пояс, тот и безоговорочно сильнейший».
Напомним, ранее Ян выиграл единогласным решением судей у американца Кори Сандхагена.
Отметим, Ян намерен провести поединок против Алджамейна Стерлинга либо Ти Джея Диллашоу.
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