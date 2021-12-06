Ковингтон: «Бразильцы – грязные животные, а их страна – помойка»

Колби Ковингтон / Фото: Bloody Elbow

Скандальный боец UFC Колби Ковингтон (16-3) снова негативно высказался о Бразилии и местных жителях. Слова бойца приводит портал mmanews.com.



Эти люди – грязные животные. Я назвал Бразилию помойкой потому, что это она и была помойкой. Мне не понравился этот опыт, поскольку люди там относились ко мне как к дерьму и кричали мне всякие гадости, желали умереть».