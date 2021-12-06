Масвидаль: «Я хочу сначала встретиться с Эдвардсом, а потом разбить лицо Ковингтону»
Ковингтон: «Бразильцы – грязные животные, а их страна – помойка»
Колби признался, что до сих пор ненавидит жителей Бразилии
16:59
Колби Ковингтон / Фото: Bloody Elbow
Скандальный боец UFC Колби Ковингтон
(16-3) снова негативно высказался о Бразилии и местных жителях. Слова бойца приводит портал mmanews.com.
«Хейтить бразильцев я начал после боя с Дос Аньосом. Он в тот момент был на самом пике формы. Он сидел на всех бразильских витаминах, был напичкан допингом и ждал, когда защитит свою страну, Бразилию.
Эти люди – грязные животные. Я назвал Бразилию помойкой потому, что это она и была помойкой. Мне не понравился этот опыт, поскольку люди там относились ко мне как к дерьму и кричали мне всякие гадости, желали умереть».
Напомним, ранее Ковингтона в очень жесткой манере вызвал на бой Хамзат Чимаев.
Комментарии 0