Ковингтон хочет провести с Усманом серию до четырех побед

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Колби Ковингтон (16-3) заявил, что хочет еще не менее двух раз сойтись в октагоне с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (20-1):



Это имеет смысл сделать, потому что наши поединки всегда будут интересны фанатам, и привлекать огромную аудиторию. Думаю, если бы мы дрались семь раз, то в четырех я вышел бы победителем.

Даже на пресс-конференции после нашего второго боя, Усман сказал, что может быть трилогия. Камару не доказал, что является лучшим бойцом и в глубине души знает это.