Мухаммад: «Я – улучшенная версия Ковингтона»
Ковингтон хочет провести с Усманом серию до четырех побед
Пока 2-0 в пользу чемпиона полусреднего веса
11:46
Фото: USA TODAY Sports
Колби Ковингтон (16-3) заявил, что хочет еще не менее двух раз сойтись в октагоне с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (20-1):
Победить Камару Усмана, это все что меня интересует. Я лучший боец, в этом нет сомнений, но все же мы настолько равны, что наше противостояние должно проходить в чемпионской серии из семи боев.
Это имеет смысл сделать, потому что наши поединки всегда будут интересны фанатам, и привлекать огромную аудиторию. Думаю, если бы мы дрались семь раз, то в четырех я вышел бы победителем.
Даже на пресс-конференции после нашего второго боя, Усман сказал, что может быть трилогия. Камару не доказал, что является лучшим бойцом и в глубине души знает это.
Напомним, что Усман уже дважды победил Ковингтона.
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