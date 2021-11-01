Обнародован полный файткард турнира UFC 268: Усман – Ковингтон
Ковингтон: «Мы все знаем, что Усман плохой актер»
Американский полусредневес – о предстоящем поединке на турнире UFC 268
12:04
Колби Ковингтон / Фото - UFCТоповый американский полусредневес UFC Колби Ковингтон (16-2) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом организации нигерийцем Камару Усманом (19-1).
Цитирует Ковингтона bjpenn.com.
«Я чувствую себя маленьким ребенком перед Рождеством. Я так взволнован, потому что наконец-то получил то, о чем просил. Некоторые люди говорят, будто наш первый бой не был конкурентным. Я выиграл у Усмана несколько раундов. Ему пришлось пару раз нарушить правила, чтобы восстановиться. Я нанес удар в печень ногой, также несколько раз заставил его пошатнуться после пропущенных ударов, после чего он симулировал тычок в глаз, но мы все знаем, что Усман плохой актер».
«Теперь это все в прошлом. Теперь мы все увидим наш второй бой, в котором все будет по-другому. Прошло два года, с тех пор, как мы впервые дрались. Он работает с новым тренером, я тоже работаю с новым тренером. У меня нет сомнений, что чемпионство – это моя судьба».
Напомним, что Усман и Ковингтон проведут реванш 6 ноября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) в главном событии турнира UFC 268. Файткард ивента.
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