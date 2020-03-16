Ковингтон назвал условия, при которых он готов подраться с Эдвардсом

Колби Ковингтон / фото - fightnews.info

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон в эфире Submission Radio сообщил, что если промоушен хочет организовать его поединок с Леоном Эдвардсом, тогда он мог бы дать свое согласие, но только за приличный гонорар.

Этот парень (Мухаммад) всю неделю говорил всякое, говоря: «Ох, Колби, если я встречу его на улице, я дам ему пощечину, я сделаю то или это...» Бро, ты прикалываешься? Дастин Порье и Хорхе Масвидаль говорили то же самое. Но когда они меня увидели, то так ничего и не сделали. Эти мальчуганы говорят смелые слова, когда у них берут интервью, но как только они видят друг друга, то это уже совсем другая энергетика.

Пусть они проведут реванш, на который всем плевать, потому что никто не хочет смотреть этот мусор. Единственный поединок, который меня интересует, это бой с Камару Усманом, или, может быть, с Хорхе Масвидалем».