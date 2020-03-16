Ковингтон назвал условия, при которых он готов подраться с Эдвардсом
Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон в эфире Submission Radio сообщил, что если промоушен хочет организовать его поединок с Леоном Эдвардсом, тогда он мог бы дать свое согласие, но только за приличный гонорар.
«Они знают, что должны сделать. Они знают, что им требуется, чтобы я согласился на этот поединок. Я не занимаюсь благотворительностью. Этот парень [Эдвардс] все еще не выиграл ни одного боя за два года. Когда поединок признают несостоявшимся, это не победа, и даже не бой. Тебе нужно полноценно вернуться в октагон и победить. Ему нужно провести реванш с этим Белалом, они обязаны еще раз подраться.
Этот парень (Мухаммад) всю неделю говорил всякое, говоря: «Ох, Колби, если я встречу его на улице, я дам ему пощечину, я сделаю то или это...» Бро, ты прикалываешься? Дастин Порье и Хорхе Масвидаль говорили то же самое. Но когда они меня увидели, то так ничего и не сделали. Эти мальчуганы говорят смелые слова, когда у них берут интервью, но как только они видят друг друга, то это уже совсем другая энергетика.
Пусть они проведут реванш, на который всем плевать, потому что никто не хочет смотреть этот мусор. Единственный поединок, который меня интересует, это бой с Камару Усманом, или, может быть, с Хорхе Масвидалем».
Колби Ковингтон рассказал, что его бывший товарищ по команде Хорхе Масвидаль боится его.