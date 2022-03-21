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Ковингтон открыт для реванша с Масвидалем

Американец готов еще раз сразиться с соотечественником
MMA
10:40
Ковингтон открыт для реванша с Масвидалем
Колби Ковингтон / фото - skysports.com

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) заявил, что готов еще раз сразиться с Хорхе Масвидалем (35-16).

Ковингтона цитирует ресурс sportskeeda.com:

«Да, он может еще раз получить избиение. В этот раз он может отключиться. Вы знаете, что это было мое худшее и его лучшее выступление, однако он все равно был разбит в каждом раунде.

Так что я готов, если фанаты хотят, чтобы я навсегда потушил ему свет. Масвидаль знает, что будет, если мы встретимся с ним на улице. Он болтает слишком беспечно, словно хочет, чтобы я и там избил его, уронил на бетон. Но UFC не будет оплачивать его лечение. Поэтому я надеюсь, что он получит еще один бой в UFC. Впрочем, я открыт ко всему».

Колби Ковингтон одержал победу над Хорхе Масвидалем единогласным решением судей.

Рене Тер Велде
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