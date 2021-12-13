Ковингтон: «Порье, поднимись в дивизион настоящих мужчин и давай сделаем это»

Колби Ковингтон / фото - bleacherreport.com

Скандальный боец UFC Колби Ковингтон (16-3) в интервью Submission Radio бросил вызов Дастину Порье (28-7) после его досрочного поражения в поединке с чемпионом легкого дивизиона Чарльзом Оливейрой (32-8) на турнире UFC 269.

Это поединки совершенно другого уровня. Тут дело не в рейтингах, а в личных конфликтах. Знаете, нужно нести ответственность за свои действия. Он тоже много всего наговорил, сказал, что набросится на меня, как только увидит, будто он тоже типа уличный крутой боец. Так что хватит гонять весь этот вес, Дастин, поднимись в дивизион настоящих мужчин и давай сделаем это.

Ты нанес кучу дерьма, так что бери свою меркантильную жену, ребенка, которого ты используешь как реквизит, всю свою семью отбросов с луизианских болот и давай сделаем это. Хватит гонять этот вес и пытаться буллить других».