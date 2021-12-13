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Ковингтон: «Порье, поднимись в дивизион настоящих мужчин и давай сделаем это»

Скандальный американец бросил вызов своему соотечественнику
MMA
14:50
Ковингтон: «Порье, поднимись в дивизион настоящих мужчин и давай сделаем это»
Колби Ковингтон / фото - bleacherreport.com

Скандальный боец UFC Колби Ковингтон (16-3) в интервью Submission Radio бросил вызов Дастину Порье (28-7) после его досрочного поражения в поединке с чемпионом легкого дивизиона Чарльзом Оливейрой (32-8) на турнире UFC 269.

«У меня есть много различных опций. Тот же задира, который бился прошлой ночью. Дастин Сорье, этот отброс с луизианских болот. Он тоже много всего наговорил. Вот он сказал, что, возможно, поднимется в 170 фунтов, чтобы биться в своем дивизионе как настоящий мужчина. Так что это еще один личный бой.

Это поединки совершенно другого уровня. Тут дело не в рейтингах, а в личных конфликтах. Знаете, нужно нести ответственность за свои действия. Он тоже много всего наговорил, сказал, что набросится на меня, как только увидит, будто он тоже типа уличный крутой боец. Так что хватит гонять весь этот вес, Дастин, поднимись в дивизион настоящих мужчин и давай сделаем это.

Ты нанес кучу дерьма, так что бери свою меркантильную жену, ребенка, которого ты используешь как реквизит, всю свою семью отбросов с луизианских болот и давай сделаем это. Хватит гонять этот вес и пытаться буллить других».

Дастин Порье не уверен, что продолжит выступать в UFC.

Рене Тер Велде
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Теги

Дастин Порье Колби Ковингтон Чарльз Оливейра

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